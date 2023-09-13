Как в Воронеже ограничат движение и изменят работу общественного транспорта на День города

В связи с празднованием 437-го дня рождения Воронежа 15-17 сентября будет ограничено движение транспорта в центре города:
- с 00:15 сентября до 4:00 17 сентября воронежцам запретят передвигаться на автомобилях по Театральному проезду;
- с 17:00 15 сентября до 1:00 17 сентября будет запрещена парковка на площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекте Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова, Театральном проезде;
- с 00:00 16 сентября до 1:00 17 сентября нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекту Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова.
На перекрываемых участках также будет ограничен выезд с дворовых территорий.
Кроме того, с 00:00 16 сентября до 1:00 17 сентября будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов №7 и №99, а 32 автобусных маршрута направят следующим образом:
- №1КВ — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту;
- №1КС — с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;
- №№ 3, 50, 51, 89 — с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;
- №5 — с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;
- №№8, 32 — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;
- №№90, 97— с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;
- №9КА — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;
- №9КС — с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, проспекту Революции и далее по маршруту;
- №№13, 20 — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;
- №21 — с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;
- №27 — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;
- №29 — с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршруту;
- №№25, 35 — с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;
- №№37, 40 — с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;
- №№48, 86 — с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской. В обратном направлении — с улицы Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;
- №49 — с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября и далее по маршруту;
- №52 — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;
- №59 — с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, проспекту Революции и далее по маршруту;
- №69 — с проспекта Революции по улице Пушкинской. В обратном направлении – с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;
- №№70, С70, 88 — с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;
- №80 — с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту.