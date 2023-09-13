Как в Воронеже ограничат движение и изменят работу общественного транспорта на День города

В связи с празднованием 437-го дня рождения Воронежа 15-17 сентября будет ограничено движение транспорта в центре города:

с 00:15 сентября до 4:00 17 сентября воронежцам запретят передвигаться на автомобилях по Театральному проезду;

с 17:00 15 сентября до 1:00 17 сентября будет запрещена парковка на площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекте Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова, Театральном проезде;

с 00:00 16 сентября до 1:00 17 сентября нельзя будет проехать по площади Ленина, улице Плехановской (от Пушкинской до Дзержинского), проспекту Революции (от Карла Маркса до площади Ленина), улице Кардашова.

На перекрываемых участках также будет ограничен выезд с дворовых территорий.

Кроме того, с 00:00 16 сентября до 1:00 17 сентября будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов №7 и №99, а 32 автобусных маршрута направят следующим образом: