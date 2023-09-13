Волынец предложила оказывать комплексную соцподдержку женщинам для предотвращения абортов

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила оказывать комплексную адресную соцподдержку беременным женщинам, которые желают сделать аборт, находясь в трудной жизненной ситуации, передает RТ.

По ее словам, задача властей заключается в поддержке будущих матерей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а для решения данной задачи срочные действенные и разноплановые меры.

В связи с этим госпожа Волынец предложила разработать законопроект, согласно которому беременным женщинам и будут оказывать соцподдержку. С такой просьбой она обратилась в адрес первого замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцко

"Ъ-Казань"