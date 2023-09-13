ЦИК Башкирии опубликовал результаты выборов в Курултай

Глава Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко озвучила результаты выборов депутатов регионального Курултая. Выборы по единому республиканскому округу и по 55 одномандатным округам признаны состоявшимися и действительными. Избрано 110 депутатов: 55 партийным спискам, 55 — по одномандатным округам.

По итогам голосования КПРФ получила восемь мандатов (шесть по списку и два по одномандатным округам). От партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» в госсобрание вошли пять депутатов (четыре по спискам и один по одномандатному округу), от ЛДПР — четыре кандидата по единому округу. В парламенте будут присутствовать также по одному депутату от партий «Новые люди» и «Зеленые», избранные по одномандатным округам. В четырех округах победили самовыдвиженцы. Больше всего мест в Курултае получила «Единая Россия» — 87 (41 мандат по спискам и 46 — по одномандатным округам).

За кандидатов «Единой России» были отданы 68,92% голосов, отмечают в ЦИКе. КПРФ получила 11,71%, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 7,39%, «Новые люди» 3,41%, ЛДПР — 7,73 %.

Наталья Балыкова

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