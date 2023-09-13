В Коркино возбудили дело из-за затопления домов сточными водами

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности при обслуживании системы водоотведения в Коркино. Поводом для этого стало затопление подвалов ряда домов сточными водами, отмечают в прокуратуре Челябинской области.

На прошлой неделе надзорное ведомство провело проверку по сообщения о засорении системы водоотведения в Коркино. Были установлены факты ненадлежащего отведения сточных вод, затопления подвалов и канализационных колодцев 54 многоквартирных домов.

Сейчас проводятся противоаварийные мероприятия, в том числе по промывке канализационного коллектора и откачке сточных вод. По восьми адресам устранено подтопление канализационных колодцев.

«По материалам прокурорской проверки, направленным в порядке статьи 37 УПК РФ, следственным органом сегодня возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)»,— уточняют в областном надзорном ведомстве.

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