В Петербурге откроются магазины-дискаунтеры с белорусскими продуктами

Сеть продуктовых магазинов-дискаунтеров «Чеснок» запланировала открытие магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обратили внимание в «РБК Петербург».

В ассортименте сети сделан упор на белорусские товары, которые продаются по низким ценам. В рекламных материалах для покупателей говорится, что речь идет не только о продуктах, но также о бытовой химии и др. товарах. Первый магазин откроется в Гатчине по адресу: проспект 25 Октября, 42А. Сейчас туда набирают персонал. Компания также ищет помещения под магазины в Петербурге, Всеволожске, Выборге, Киришах, Кудрово, Мурино, Сертолово, Сосновом бору и Тихвине.

В настоящее время у «Чеснока» открыто десять магазинов: четыре в Смоленске, три в Калуге и по одному в Брянске, Твери и Великом Новгороде. 14 сентября откроется магазин в подмосковном Королеве.

ООО «Лучшие цены», которому принадлежит сеть, зарегистрировано в Смоленске в 2022 году. Согласно СПАРК, его бенефициар — гражданин Белоруссии Евгений Жигимонт, один из топ-менеджеров компании «Евроопт». В белорусской компании, которая управляет сетями «Евроопт», «Хит!» и «Грошык», рассказали журналистам, что «Лучшие цены» — персональный проект господина Жигимонта, и их интересы не пересекаются.

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