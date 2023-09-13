Huawei и Xiaomi заключили патентное соглашение

Сегодня, 13 сентября, китайская технологическая корпорация Huawei сообщила о том, что она заключила со своим конкурентом Xiaomi соглашение о взаимном использовании патентов. Соглашение предусматривает использование компаниями коммуникационных технологий друг друга, в том числе 5G-технологий. Финансовые условия сделки и конкретные данные о том, на какие патенты она распространяется, не сообщаются.

В марте китайские СМИ писали, что Huawei судится с Xiaomi, обвиняя компанию в нарушении четырех своих патентов, в том числе связанных с беспроводной связью, а также с технологиями блокировки экрана и фотографирования в смартфонах. Ранее сообщалось, что Huawei заключила патентные соглашения с несколькими другими технологическими компаниями, в том числе с китайской Oppo и южнокорейской Samsung. Также Huawei сообщала, что в прошлом году заработала $560 млн на роялти по патентам и что заработанная таким образом сумма в последние годы превышает ее собственные подобные выплаты.

Яна Рождественская