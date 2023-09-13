Визовый центр КНР откроют в Казани

В Казани планируют запустить визовый центр Китая. Об этом в ходе пресс-конференции сказал генконсул Китая в Казани Сян Бо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, выдавать визы начнут после открытия нового здания, которое строят около генконсульства КНР в Казани. «Наше генеральное консульство пока еще не выдает визы. Думаю, что это неудобно и для граждан России, и для находящихся здесь граждан Китая. И мы сейчас постараемся сделать это», — сказал Сян Бо.

Он добавил, что данный проект реализуется при поддержке правительства Татарстана.

"Ъ-Казань"