«Это говорит о соответствии продукта ожиданиям покупателя»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему растет интерес к этому сегменту со стороны потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В столице за первое полугодие продали более чем на 55% больше квартир в строящихся премиальных ЖК по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом совокупная площадь реализованного жилья выросла почти на 80%, посчитали аналитики компании «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro.

Рост интереса к премиальному сегменту связывают с рядом факторов. Один из главных — появление новых привлекательных локаций, в том числе на набережных. Значимым оказалось и расширение экспозиции за счет выхода новых проектов. Половина комплексов, демонстрирующих сейчас самые активные продажи, вышла на рынок в течение последних полутора лет.

Кроме того, на рынке премиальных новостроек фиксируется еще один значимый тренд: пятерка самых продаваемых проектов осталась неизменной с начала года, причем совокупный объем реализованных в них лотов — это более 70% всего проданного в сегменте жилья за восемь месяцев 2023 года.

Полученные за этот же срок данные о продажах премиальной недвижимости позволяют сделать несколько выводов о развитии ниши на текущем этапе. Во-первых, полагают аналитики, премиум-сегмент продолжает демонстрировать впечатляющую динамику продаж, что свидетельствует прежде всего о качестве и разнообразии экспозиции и соответствии продукта ожиданиям покупателя.

Во-вторых, основными драйверами роста является пятерка самых продаваемых жилых комплексов, которые обеспечивают основной объем продаж на рынке. Это принципиально новый формат премиальной недвижимости — не точечная застройка, а масштабные проекты с широким выбором квартир, собственной инфраструктурой и благоустроенной территорией.