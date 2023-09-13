Донские власти получат 4,2 млрд рублей на строительство коллектора в Ростове

Правительство России выделило Ростовской области 4,2 млрд руб. казначейского кредита для строительства канализационного коллектора по ул. Локомотивной в Ростове-на-Дону. Минстрой России и донское правительство подписали соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным властей, новый объект необходим для обеспечения реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 600,6 тыс. кв. м жилья на ул. Таганрогской. Проект модернизации сетей уже получил одобрение Главгосэкспертизы. К работам планируется приступить в 2023 году.

«Финансирование проекта разбито на два этапа: первый транш в 1,2 млрд руб. предусмотрен в 2023 году, второй, почти 3 млрд руб. — в 2024-м»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова