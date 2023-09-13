В Краснодаре автомошенник обманул продавцов машин на 10 млн рублей

Находясь в служебной командировке в Санкт-Петербурге, оперативники из Краснодара задержали по подозрению в мошенничестве 27-летнего жителя Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

В дежурную часть отдела полиции в Краснодаре поступило шесть похожих сообщений о мошенничестве. Ранее судимый 27-летний житель Оренбургской области предлагал заявителям услуги посредничества при продаже их автомобилей. Заключив сделку, потерпевшие передавали ему свои машины. Затем мужчина присылал фальшивые чеки о переводе выручки от продажи, которая не поступала на счет пострадавших. Злоумышленник сначала ссылался на технический сбой в банке, потом перестал выходить на связь.

Мужчину, задержали, доставили в Краснодар и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 т. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram