На Ржевке начали строить детский сад на 240 мест

«Группа ЛСР» начала строительство детского сада на территории бывшего аэродрома Ржевка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании-застройщика.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест или 10 групп. В здании расположатся комнаты для игр и отдыха, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков. В игровых комнатах будут теплые полы. На первом этаже будет находиться колясочная. Здание будет оборудовано для маломобильных посетителей: проект предусматривает пандусы, лифты и специальные санузлы. Сад введут в эксплуатацию в конце 2024 года.

Строительство ведется в рамках большого проекта — ЖК «ЛСР. Ржевский парк». К 2033 году ЛСР планирует построить на территории бывшего аэродрома Ржевка в поселке Ковалево Ленобласти 1 млн кв. м жилья. В ЖК запланировано строительство девяти детских садов и четырех школ. По предварительной оценке, инвестиции в проект составят 59,4 млрд рублей.

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