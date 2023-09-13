Тарифы на проезд в общественном транспорте будут формировать к 10 октября

Расчет актуального тарифа на проезд в общественном транспорте Перми будет производиться ежегодно в срок до 10 октября. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на постановление администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в июле 2023 года департамент транспорта администрации Перми разработал новую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте. Она предусматривает, что постановление об утверждении тарифов будет содержать три расчетные величины — на каждый год бюджетного цикла. В статьях расходов на транспортную работу будет учитываться размер индексов потребительских цен, цен производителей нефтепродуктов, цен на машины и оборудование. Предполагается, что тариф на проезд будет пересматриваться не чаще одного раза в год, соответственно изменение тарифа будет происходить не ранее 15 апреля каждого года. В среднем размер оплаты будет изменяться на 4% от действующего тарифа.