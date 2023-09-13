Участок улицы Ярославского в Ижевске отремонтировали на 80%

В столице Удмуртии готовность отремонтированного участка улицы Ярославского в Ленинском районе достигла 80%. В частности, на объекте восстановили основание дороги, расширили проезжую часть, уложили два слоя асфальтобетона и отремонтировали тротуар, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время здесь ведутся работы по отсыпке и укреплению обочин. В ходе рабочей комиссии решался вопрос по дополнительному уширению проезжей части на спуске, ведущем к улице Оружейника Драгунова. Вдоль объекта также появятся необходимые дорожные знаки. Все замечания и решения внесли в акт рабочей комиссии.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ижевске проводят работы по ремонту на шести объектах. Участки улиц Новоажимова и 10 лет Октября сдали, в работе находятся улицы И. Закирова, Ленина, пер. Ястребовский и ул. Ярославского.