Для студентов УГНТУ построят 16-этажное общежитие

В Уфе на улице Космонавтов построят 16-этажный корпус общежития Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), сообщает пресс-служба ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Проект строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

В общежитии будет 620 мест для студентов. Общая площадь здания составит 16,32 тыс. кв. м, оно будет расположено на земельном участке площадью более 2 га.

«Овальное в плане здание общежития нефтяного университета в Уфе возведут на основе монолитного железобетонного каркаса. Для студентов обустроят комфортные двухместные комнаты, которые будут сгруппированы в жилые блоки на этажах со 2-го по 15-й»,— пояснил главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

На первом этаже корпуса будет размещен медпункт с кабинетом врача, палатами изолятора на два койко-места со шлюзом, санкомнатами. Также там будет актовый зал на 32 места, шахматно-шашечный клуб, кабинеты для занятий и комнаты отдыха студентов.

Жилую и общественную зоны общежития обеспечат технологическим оборудованием, мебелью, оргтехникой, санитарно-техническими и бытовыми приборами в соответствии с функциональными особенностями помещений. Генеральный проектировщик — уфимское ООО «Проектный институт „АС-проект“» (принадлежит Гузель Яубасаровой). Застройщиком является УГНТУ.

УГНТУ основан в октябре 1948 года на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. Сегодня здесь обучаются более 20 тыс. студентов, в том числе около 1,3 тыс. иностранных.

Майя Иванова

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