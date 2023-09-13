«Россети Тюмень» подвели итоги реализации кадровой политики на профсоюзном пленуме

«Россети Тюмень» приняли участие в IX Пленуме Тюменской межрегиональной Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». На встрече энергетики и профсоюзные лидеры из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО представили итоги работы за первое полугодие 2023 года. Центральными спикерами мероприятия стали заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков и председатель Тюменской межрегиональной организации «ВЭП» Сергей Подосинников.



Исламбек Казбеков рассказал о расширении социальных гарантий для персонала. Индексация окладов позволила увеличить среднюю заработную плату сотрудников по итогам 6 месяцев на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

На отраслевом мероприятии руководитель подчеркнул важную роль профсоюза в реализации социальных программ. В частности, энергокомпания приветствует участие организации в профилактике электротравматизма и улучшении условий труда, поддержке деятельности Сообщества молодых специалистов, волонтерских и благотворительных инициатив. Так, в ходе всероссийской акции «Собери ребенка в школу» помощь от энергетиков получило более 300 семей.

Участники пленума обменялись мнениями по вопросам организации труда и отдыха работников, обучения и материальной поддержки, медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения. В 2023 году бюджет «Россети Тюмень» на организацию летнего отдыха школьников был увеличен на 20% – до 12 млн рублей. Путевки в оздоровительные центры во время каникул получили 289 детей работников в возрасте от 7 до 14 лет.

«В основе нашей корпоративной культуры – принципы открытости и прозрачности. Это находит отражение во взаимодействии с нашим надежным партнером в лице ВЭП. Откровенный диалог и обмен лучшими практиками увеличивают взаимную вовлеченность в жизнь работников», – подвел итоги встречи заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Исламбек Казбеков.