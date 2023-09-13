Общественная палата Краснодара утвердила план работы на второе полугодие

На первом пленарном заседании нового созыва Общественной палаты Краснодара определили направления работы и поставили задачи на второе полугодие. Основными из них станут развитие доступной среды, помощь семьям участников СВО, совершенствование системы дополнительного профессионального образования и увековечивание памяти защитников страны, сообщает пресс-служба мэрии.

Самым важным мероприятием во втором полугодии станет 4-й форум общественных объединений «Гражданская солидарность», который запланирован на ноябрь. Представители комиссий уже представили предварительные темы дискуссионных площадок и список вопросов на обсуждение.

Помимо третьего созыва городской Общественной палаты начал работать новый состав Общественного экспертного совета и сообщества экспертов.

Георгий Ефименко

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