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В Рыбинском районе в массовом ДТП погибли два человека

В Рыбинском районе на дороге «Ярославль-Рыбинск» произошло ДТП при участии трех автомобилей, в котором пострадали четыре человека, двое из них погибли. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным прокуратуры, днем 13 сентября автомобиль Ford Focus ехал в сторону Рыбинска и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. От удара легковую машину отбросило на встречку, где она столкнулась с двигавшимся навстречу Lexus.

В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что в ДТП погибли два мужчины, водитель и пассажир, из автомобиля Ford Focus, еще двоих, мужчину и женщину, из Lexus госпитализировали.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова

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