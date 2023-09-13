Вице-спикер нижегородского заксобрания выступил за «капремонт» системы выборов

Заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области, руководитель регионального обкома КПРФ Владислав Егоров считает, что действующей избирательной системе нужен «капитальный ремонт». Об этом он заявил, комментируя результаты выборов губернатора и муниципальных депутатов, которые прошли в регионе 8-10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По мнению господина Егорова, избирательный процесс в России превратился в выставку достижений предвыборных технологий. «Появление трехдневного и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершили это превращение. Контроль за ДЭГ невозможен, что неоднократно отмечалось экспертами и участниками выборов. Голосование в течение трех дней вводилось временно на период пандемии, но оказалось очень удобным для организаторов выборов и прижилось. Манипуляции с бюллетенями, которые каждый вечер изымают из урн для голосования, фасуют по сейф-пакетам, оставляют на две ночи на участках, дают простор для правонарушений и не позволяют проконтролировать трехдневный выборный марафон. Нарушается принцип непрерывности голосования, прозрачности и открытости выборов»,— уверен вице-спикер нижегородского парламента.

Также он считает, что дополнительные возможности для нарушений дает создание большого количества мест для голосования вне избирательных участков. «Легитимность выборов определяется гарантиями их честности. Российское общество в этом вопросе подошло к опасной черте. Без реновации законодательства о выборах сам институт выборов в глазах населения будет окончательно дискредитирован, а доверие к власти в корне подорванным»,— считает Владислав Егоров.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», на выборах в Нижегородской области победил действующий губернатор Глеб Никитин, он набрал 82,82% голосов. На втором месте коммунист Владислав Егоров (9,67%), на третьем — Владислав Атмахов (ЛДПР, 3,08%), на четвертом — Александр Быков («Партия пенсионеров», 1,97%), на пятом — Илья Померанцев («Гражданская сила», 1,73%).

Облизбирком заявил,что нарушений на выборах не зафиксировано и признал их легитимными.

Андрей Репин