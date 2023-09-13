Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какое довольно оригинальное меню предложили посетителям дайнера в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chanel Фото: Chanel

Причудливы пути маркетинга. Недавно в Нью-Йорке несколько дней работал дайнер Chanel, место выбрали подходящее — это бруклинский Уильямсбург. Как шутят местные, «район дровосеков, никогда не видевших топора», намекая на бородатых хипстеров в клетчатых рубашках.

В дайнере, конечно, было оригинальное меню. Это не гамбургер, картошка фри и молочный коктейль. Подавали тут ароматы.

Chanel устроила поп-ап в старом дайнере по адресу 225 Wythe Avenue, чтобы привлечь внимание к своему ностальгическому парфюму Chance из 2000-х. Все помещение заполнили узнаваемыми флаконами (как говорится, идеальное место для фото).

В меню — ароматы, среди которых предлагали выбрать идеальный лично для тебя.

Среди хороших новостей для посетителей — еда тут тоже была, закуски вроде мороженого и напитки. Записаться можно было заранее, чтобы попасть на дегустацию в один из дней 8, 10 или 11 сентября.

Зная Chanel, делаю ставку, что подобный опыт скорее всего повторят в других местах.