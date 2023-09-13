В 2023 году жители аварийных домов получат 1726 квартир в Ростове-на-Дону

В рамках реализации масштабных проектов жилой застройки в Ростове-на-Дону жители аварийных домов донской столицы в 2023 году получат 1726 новых квартир, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«''Масштабник'' должен быть полезен людям, а не просто быть способом для инвестора получить земельный участок. В результате масштабных инвестпроектов жители аварийных домов должны получать новые квартиры»,— цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Василия Голубева.

Для воплощения планов властей в действующее региональное законодательство потребуется внести некоторые поправки.

Губернатор также отметил, что участки под аварийными объектами нуждаются в быстром освоении.

«В целом до конца текущего года в Ростовской области должна быть завершена программа по переселению более 8 тыс. человек из 149,8 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года. С 2019 года на это было направлено более 5,7 млрд руб.»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова