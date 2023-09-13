В Башкирии отбиравшая премии у педагогов директор школы получила условный срок

Директор муниципальной художественной школы Октябрьского Светлана Ямалиева за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с премиями подчиненных приговорена к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком. По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, суд также лишил ее права занимать должности на госслужбе и в органах местного управления в течение двух лет.

В суде было установлено, что с 2019 года руководитель частично забирала у педагогов начисленные им премии якобы для нужд учреждения. Деньги сотрудники передавали директору лично и перечисляя на банковский счет секретаря школы. Всего в 2019-2023 годах осужденная получила таким образом свыше 447 тыс. руб.

Вину в совершении преступлений она признала.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте