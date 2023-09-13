Суд обязал мэрию Саратова продать земельный участок без конкурса

Администрация Саратова должна без конкурса продать земельный участок в Гагаринском районе за 15% от кадастровой стоимости. Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с иском обратилась индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяйства Елена Демидова — она просила признать отказ в заключении договора купли-продажи земли незаконным.

Суд выяснил, что в июле 2021 года администрация Вольновского муниципального образования Саратовской области разместила объявление о приеме заявок на покупку земельных участков. Предприниматель решила приобрести землю на льготных условиях: фермерское хозяйство арендует участок площадью порядка 100 га уже не первый год. Истице чиновники отказали, сообщив, что та якобы не представила доказательств того, как используется земля.

В суде выяснилось, что заявитель предоставляла муниципалитету сведения об итогах сева за период с 2010 по 2020 год.

С начала спора Вольновское МО было ликвидировано и вошло в состав Саратова — правопреемником стала администрация областного центра. Именно эту структуру суд обязал продать участок заявителю.

Никита Маркелов

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