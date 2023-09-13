Квадратный метр жилья в «первичке» в Удмуртии подорожал до 87,6 тысяч рублей

В Удмуртии по итогу второго квартала 2023 года стоимость 1 кв. м. жилья на первичном рынке составила 87,6 тыс. руб., что на 1,2% больше ценника за предыдущий квартал. На вторичном цена осталась на уровне 77,3 тыс. руб. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом стоимость элитных квартир в «первичке» достигает 113,3 тыс. руб., что на 1,9% больше показателя за предыдущий квартал. Во «вторичке» ценник на такие квартиры не изменился и остался на уровне 93 тыс. руб.

Квадратный метр жилья в типовых квартирах за квартал вырос на 4,3% и достиг порога в 84,4 тыс. руб. на первичном рынке, на вторичном — 69,3 тыс. руб. (не изменился). Жилье улучшенного качества на первичном рынке также стало дороже на 0,7% (87,5 тыс. руб.), на вторичном — 89,7 тыс. (без изменений).