«Самой опасной магистралью назван Ленинский проспект»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, где в столице чаще всего происходят ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Компания «АльфаСтрахование» проанализировала данные о ДТП с участием клиентов, которые оформили у нее полисы ОСАГО, и нашла «самую аварийную улицу» в Москве. Магистраль, где происходит больший процент аварий от общего числа тех, что зарегистрированы в столице. Причиной, по которой здесь так небезопасно ездить, эксперты «АльфаСтрахования» называют тот факт, что асфальт именно этой улицы выбирают любители погонять и поиграть в автомобильный слалом.

Честно говоря, прочитав заголовок релиза и не углубляясь в изучение таблицы с рейтингом, я был уверен, что первенство окажется за Кутузовским проспектом. Именно участок от пересечения с Третьим транспортным кольцом и до Большой Дорогомиловской часто мелькает в сводках происшествий, когда чья-то Lamborghini разгоняется до 200 км/ч или выезжает на встречку. Дорога тут шириной с Красную площадь, ограждений или газона посередине нет. Но я ошибся — Кутузовский только на восьмом месте в топ-10.

Промахнулся я и с Севастопольским проспектом. Именно на нем в силу нелепо сделанной дорожной разметки я часто вижу аварии. Если двигаться к центру, чтобы повернуть направо во двор, надо остановиться в средней полосе, застопорив в ней движение, пропустить всех таксистов, которые несутся по «выделенке» справа, и только после этого завершить маневр. У многих просто не выдерживают нервы — водители рискуют, и машины бьются. Но Севастопольский лишь на 10-м месте. Эксперты «АльфаСтрахования», наоборот, его похвалили, дескать, «камеры и ограничения действуют как сдерживающий фактор».

Так что не будем гадать — огласим весь список. Помимо упомянутых, аварийными названы Мичуринский, Рязанский и проспект Вернадского, а также Люсиновская и Профсоюзная улицы. На третьем месте в антирейтинге Ленинградский проспект. На втором — Проспект Мира. И, наконец, самой опасной магистралью назван Ленинский проспект. Здесь происходит 1,13% всех аварий в Москве, то есть больше, чем каждая сотая из числа зафиксированных в столице.