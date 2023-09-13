Поволжские и южные предприниматели активнее других пользуются лизингом

Объем нового бизнеса ВТБ Лизинг (объем сделок, по которым закупили оборудование или лизингополучатель передал аванс — «Ъ»), в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го вырос на 40% и достиг 140 млрд руб., сообщила пресс-служба ПАО «Банк ВТБ».

По данным рэнкинга лизинговых компаний «Эксперт РА», портфель ВТБ Лизинг составлял на 30 июня 657 млрд руб. За полгода организация привлекла более 15 тыс. клиентов, что в два раза больше, чем годом ранее.

ВТБ Лизинг оказался в тройке крупнейших лизинговых компаний по объемам привлечения нового бизнеса. Организация сохранила лидерство в железнодорожном сегменте, заняла вторые места в сегментах морских, речных суден и телекоммуникационного оборудования.

На отчетную дату самыми интенсивными темпами развивались в компании сегменты грузового транспорта (+123,5%), спецтехники (+132,8%) и автобусов (+136,5%).

В I полугодии 2023-го ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в Москве на 79% до 81 млрд руб. «В разрезе регионов почти все выросли в два раза и больше. В Приволжском федеральном округе — 11,2 млрд руб., Южном — 7,6 млрд руб., Сибирском — 7,3 млрд руб., в Дальневосточном — 4,8 млрд руб. и в Северо-Кавказском — 2,4 млрд руб.», — уточнили в кредитной организации.

Дарья Васенина

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