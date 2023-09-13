Товарооборот Татарстана и Узбекистана превысил $290 млн

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за 2022 год составил свыше $290 млн, что на 50% больше, чем годом ранее. Об этом на встрече с чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Ботиржоном Асадовым заявил глава российского региона Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

«Следует и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. У нас для этого есть все необходимое»,— отметил господин Минниханов.

Он добавил, что Татарстан и Узбекистан уделяет особенное внимание развитию связей в области культуры, науки и образования, туризма.

"Ъ-Казань"