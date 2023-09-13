Волгоградская прокуратура обязала банк погасить ипотеку погибшего на СВО

Вдова погибшего в ходе специальной военной операции волгоградца более не должна платить ипотечный кредит. В прокуратуре региона сообщили, что финансовая структура объявила родственникам покойного военнослужащего о прекращении обязательств по кредитному договору после внесенного со стороны надзорного ведомства представления.

С заявлением в органы вдова участника СВО обратилась, когда спустя время после признания гражданина погибшим, кредитная организация продолжила требовать с нее ежемесячную оплату.

В прокуратуре напомнили, что в случае гибели военнослужащего на СВО или в результате полученных в ходе боевых действий травм, его обязательства по ипотечным кредитам прекращаются. То же касается членов семьи погибшего.

Никита Маркелов

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