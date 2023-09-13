В Тюменской области впервые открыли энергокласс для школьников

Первый в регионе энергокласс появился в Общеобразовательном лицее Тюменского индустриального университета. Учениками профильной группы стали 26 десятиклассников. Ребята будут углубленно изучать физику, математику, информатику и выполнять проектные задания по актуальным для отрасли темам.



Уникальная образовательная площадка для будущих энергетиков появилась в сотрудничестве авторов проекта – компании «Россети Тюмень» – с Тюменским индустриальным университетом. Теоретические занятия для старшеклассников будут проводить эксперты тюменского филиала компании и преподаватели ТИУ.

Специально для нового школьного формата разработали оригинальную образовательную программу. Ученики познакомятся с основами энергетики и электробезопасности, смогут посетить действующие объекты «Россети Тюмень» и поучаствовать в отраслевых олимпиадах и конкурсах. Подобные энергоклассы уже действуют в ХМАО-Югре и на Ямале. Приобретенные навыки повышают шансы лицеистов на успешное поступление в вузы по инженерным специальностям.

Руководство системообразующей энергокомпании уделяет значительное внимание подготовке перспективных кадров и развитию персонала. Взаимодействие с образовательными организациями также включает целевое обучение в вузах, оплачиваемую стажировку и движение студотрядов. Работники предприятия могут повышать квалификацию и получать дополнительное высшее образование.

Сейчас «Россети Тюмень» ведут диалог с партнёрами по разработке программы практико-ориентированной подготовки для преподавателей отраслевых вузов региона.