Бастрыкин запросил доклад о расследовании ДТП с двумя подростками в Адыгее

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП в Адыгее, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В августе 2023 года в Тахтамукайском районе 24-летний водитель иномарки не справился с управлением и сбил 15-летнюю девочку и ее 17-летнего друга, шедших по обочине. Подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. Отец девочки обратился к главе СКР, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств ДТП в органах внутренних дел.

СУ СК России по Адыгее инициировало вопрос передачи материалов проверки в свое производство. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства Василию Ларину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Татьяна Ручкина

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