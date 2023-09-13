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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала сотрудника ОПК за хищение денег для производства военных изделий

Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Москве сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Он подозревается в хищении средств, направленных в рамках гособорзаказа на производство компонентов систем вооружения повышенной точности для оснащения армии.

Сотрудником какого предприятия является мужчина, не сообщается. Уточняется, что он «выполнял управленческие функции на оборонном предприятии», другая информация о нем не приводится. По версии ФСБ, он использовал должностное положение и «из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения» при посредничестве других лиц участвовал в хищении денежных средств.

Утверждается, что он организовал мошенническую схему поставки контрафактной продукции. Куда ее поставляли, спецслужба не указала. В конце июня по этому факту возбудили дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ноябре 2022 года спецслужба заподозрила руководство таганрогского АО «Звезда-Стрела» в мошенничестве на сумму 15 млн руб. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным службы, подозреваемые при заключении госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные документы заведомо недостоверные данные.

Лаура Кеффер

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