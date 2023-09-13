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На южном въезде в Казань число полос расширили до шести

На участке автодороги в сторону Оренбурга на южном въезде в Казань количество полос расширили с четырех до шести. Об этом говорится в сообщении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Число полос расширили на участке с 10-го км по 13-й. Каждый день по нему проезжают 56 тыс. водителей.

Рабочие усилили существующую дорожную одежду и устроили новую в границах полосы отвода. Кроме того, там было установлено барьерное и перильное ограждения, дополнительные линии наружного освещения, а также появились две новые автобусные остановки.

"Ъ-Казань"

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