На Широкой речке на торгах продали право аренды на землю под строительство жилья

В Екатеринбурге в районе Широкая речка на торгах продали право аренды на земельный участок, который можно использовать под строительство жилья. Согласно материалам торгов, в аренду сдадут участок на ул. Тенистой, площадью 4,5 тыс. кв. м. На нем можно строить малоэтажное многоквартирное жилье, детские сады и школы, объекты здравоохранения и использовать для хранения автотранспорта.

Право аренды приобрел Станислав Ладыгин. Согласно документам, начальная цена (ежегодная арендная плата) составляла 348,2 тыс. руб., но победитель аукциона предложил 6,1 млн руб. Земельный участок, согласно договору, арендован на 66 месяцев.

Помимо Станислава Ладыгина в торгах участвовали Максим Баженов, Николай Савин, Сергей Гаврюшин, Ольга Щербакова, ООО «Океан». По данным издания «Квадратный метр», предприниматель Станислав Ладыгин известен строительством объектов торговли. Он построил несколько магазинов и торговых центров в Екатеринбурге, Сысерти, Верхней Пышме.

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