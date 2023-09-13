Более 500 тысяч рублей отдали две нижегородки телефонным мошенникам

В Нижнем Новгороде по статье о мошенничестве возбуждено два уголовных дела в отношении местного жителя, который принимал участие в преступной схеме по обману пенсионеров и переводе их денег в одну из недружественных стран.

По данным полиции, заявления на мошенника поступили от пенсионерок и Московского и Ленинского районов. Злоумышленники похитили у них 150 и 400 тыс. руб. соответственно. Потерпевшим позвонили люди, представившиеся сотрудниками МВД. Они сообщили, что неизвестные, используя паспортные данные нижегородок, переводят деньги в недружественную страну. Собеседники уговорили женщин через курьера передать имеющиеся у них деньги в банк для «проверки купюр». Курьер забирал их сбережения и оставлял фиктивный документ о том, что получил деньги.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний житель Автозаводского района. Предложение о подработке в качестве курьера он получил через интернет-мессенджер. Анонимный работодатель требовал от него забирать у «клиентов» деньги и переводить их на заранее указанные счета. При этом молодой человек должен был называть «клиентам» вымышленное имя и не разговаривать с ними. За каждый выполненный заказ молодой человек мог оставить себе до 9 тыс. руб. Остальные деньги он переводил в одну из недружественных стран.

После задержания он признался в содеянном. Он заявил, что готов возместить ущерб потерпевшим. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению похожих преступлений.

Андрей Репин