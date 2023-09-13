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Коммерсантъ FM
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В Великобритании в июле неожиданно резко снизился ВВП

Сегодня, 13 сентября, британское Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что по итогам июля ВВП страны сократился на 0,5%. Месяцем ранее, в июне, британская экономика выросла на те же 0,5%. К июльскому сокращению привело заметное снижение активности в основных секторах — сфере услуг и строительстве (на 0,5%) и промышленном производстве (на 0,7%).

Опрошенные Reuters эксперты ожидали более умеренного снижения — на 0,2%. Столь заметное сокращение британского ВВП связано сразу с несколькими факторами. Так, массовые забастовки британских врачей и учителей, требовавших повышения зарплат в условиях роста инфляции, привели к ухудшению показателей в секторе услуг.

Сокращение активности в строительстве и розничной торговле было связано с обрушившимися на страну ливнями — по уровню выпавших осадков июль занял 6-е место за всю историю наблюдений в Великобритании, которые ведутся с 1836 года. Еще в середине августа британские ритейлеры сообщили о большем, чем ожидалось, снижении розничных продаж в июле по причине неблагоприятных погодных условий.

Евгений Хвостик

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