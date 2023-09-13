Ростовские полицейские в Сочи задержали лжеброкера

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ростовской области в ходе служебной командировки в Сочи задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в 2022 году злоумышленник вместе с неустановленными лицами создал сайт, идентичный одной из брокерских платформ. Сообщники открыли офис на территории Сочи и наняли работников, которые не догадывались о незаконной деятельности организации.

Мошенники находили жертв на онлайн-рекрутинговых площадках по поиску вакансий. Они созванивались с соискателями и предлагали подзаработать путём инвестиционной деятельности. Согласившись, граждане переводили собственные деньги в криптовалюту и перечисляли её на указанные злоумышленниками криптокошельки.

Как выяснили полицейские, злоумышленники действовали по двум схемам. Если потерпевший вносил сумму до 500 тыс. руб., то на «липовом» сайте имитировалась торговля и рост вложенных средств. Однако, в этом случае никаких реальных отчислений гражданин не получал. Когда сумма взноса превышала 500 тыс. руб., проводились реальные торги на одном из существующих финансовых рынков. В таком случае в ходе положительного исхода торгов потерпевшему доставался процент от сделок, при этом часть прибыли уходила мошенникам.

На данный момент полицейскими установлена только одна потерпевшая – 33-летняя жительница Ростова-на-Дону, лишившаяся порядка 2,8 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сергей Иванов