В январе-августе 2023 года погрузка на СКЖД на Ставрополье выросла на 10%

С января по август текущего года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в Ставропольском крае составила 4,1 млн т, что на 10% больше, чем в аналогичный период времени в 2022 году, сообщает пресс-служба СКЖД.

За восемь месяцев погрузка комбикормов выросла относительно аналогичного периода прошлого года в два раза (29 тыс. т), зерна – на 43,4% (1,7 млн т), продовольственных товаров – на 24,3% (63 тыс. т) строительных грузов – на 1% (12,7 тыс. т).

В то же время, погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,4% (572 тыс. т), химических удобрений — на 2,7% (1,4 млн т).

Анастасия Назарова