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В Сочи закрыли для купания пляжи из-за прогнозируемых смерчей над морем

В Сочи на участке Магри — Веселое ожидается формирование смерчей над морем. В связи с этим все городские пляжи закрыли для купания, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

МЧС по Краснодарскому краю объявило в Сочи штормовое предупреждение. По поручению мэра Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

Решение о возобновлении работы пляжей примут пользователи пляжных территорий, исходя из погодных условий. Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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