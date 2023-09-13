Экс-главу Целинного округа арестовали по обвинению во взятках

В Курганской области суд заключил под стражу на два месяца бывшего главу администрации Целинного округа Александра Сытова, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток. Об этом сообщают в региональном управлении СК России.

Как считает следствие, в 2022 году глава округа получал от представителей коммерческих компаний взятки за заключение договоров на проведение различных работ на территории муниципалитета и их последующую своевременную оплату. В частности, средства были ему переданы за помощь в заключении контракта на строительство спортзала сельской школы без проведения аукциона и его скорейшую оплату.

Александр Сытов руководил Целинным округом с 2020 по 2023 годы.