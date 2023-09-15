Билайн открыл Дом связи в Нижнем Новгороде

В Доме связи билайн дети могут познакомиться с профессией инженера связи, узнать о значении современных информационных технологий в жизни людей, разобраться при поддержке наставников, как работает мобильный и фиксированный интернет, попробовать самостоятельно его подключить и настроить. Игровой сценарий по профессии инженера связи разрабатывался при участии специалистов из техблока билайна. Первые такие игровые локации открылись в Москве и Санкт-Петербурге в июне этого года. За три месяца работы в них прошли обучение профессии инженер связи более 6000 детей.

Генеральный директор ГК КИДБУРГ Эльвира Крылова отметила, что открытие новой игровой локации станет радостным событием для гостей КидБурга, поскольку первые два Дома связи билайн, которые начали работать в июне, пользуются большой популярностью у детей. Это в очередной раз подтверждает актуальность формата брендированных игротек, где российские компании помогают юному поколению знакомиться с профессиями будущего.

«Детский город профессий создает отличные условия для ранней профориентации юного поколения начиная с дошкольного и младшего школьного возраста. И замечательно, когда сценарии сюжетно-ролевых игр, посвященные разным специальностям, создаются при поддержке прогрессивных российских компаний. Такое сотрудничество помогает нам достоверно и в то же время просто для восприятия детей отражать реальные особенности работы специалистов в той или иной отрасли. А компании получают возможность для популяризации своей деятельности и формирования кадрового потенциала. Так общими усилиями мы решаем задачи, связанные с развитием человеческого капитала в России», — подчеркнула Эльвира Крылова.

Знакомиться с профессией инженера связи ребятам помогают анимированные персонажи-«апперы» — пчела Базя, котик Пуш, дракон Юнг, робот Пинг и панда Тапа, придуманные командой билайна, чтобы сделать выбор услуг связи удобным и понятным для клиентов. По задумке создателей, эти персонажи обладают разными суперспособностями, и вместе с ними дети прокачивают навыки креативности и мастерства, учатся сотрудничать и общаться, развивают уверенность в себе.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом», поясняет: «Профессия инженера связи интересная, перспективная, знакомство с ней открывает детям сферу современных технологий, которая стремительно развивается и нуждается в молодых специалистах. В простой и понятной игровой форме ребята узнают, что эта профессия социально значимая, ведь она обеспечивает потребности человека в информации и общении, способствует сближению людей, положительно влияет на качество жизни населения. Мы хотим, чтобы как можно больше детей в разных городах могли узнать о профессии инженера связи. Я уверен, что среди них найдутся те, для кого это станет первым шагом на пути к профессиональной самореализации».

После увлекательных приключений в Доме связи билайн можно зарядиться энергией в специально организованной комнате отдыха для детей и родителей. А сохранить в памяти приятные впечатления от посещения игротеки помогут брендированная продукция и сувениры, которые может приобрести любой желающий.

Группа компаний КИДБУРГ — крупнейший оператор детского образовательного досуга в России и основоположник направления edutainment (обучение через игру) в стране. С 2009 года Группа компаний создает уникальные проекты — город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «Сказкин дом», музей занимательных наук «ЛабиринтУм». С сентября 2022 года все форматы были объединены в единый бренд КИДБУРГ. На текущий момент в состав Группы компаний КИДБУРГ входят следующие форматы: детский город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «КидБург Сказки», интерактивный музей занимательных наук «КидБург Эксперименты», сеть семейных кафе «КидБург». В начале 2023 года компания разработала и презентовала новый уникальный формат — «КидБург Страна». ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании, предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

ГК «КИДБУРГ»