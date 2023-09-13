В Волгограде обнаружили при реализации нацпроекта «Демография» пропали 25 млн

Сотрудники ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» потратили на сторонние цели почти половину федеральных средств, предназначенных на реализацию нацпроекта «Демография». Соответствующие факты выявили в региональной прокуратуре в результате проверки соблюдения требований бюджетного законодательства.

По данным надзорного ведомства, в 2021-2022 годах госучреждение получило более 55 млн руб. на профессиональную переподготовку в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

25 млн руб. из упомянутой суммы, как уверяют прокуроры, сотрудники госучреждения потратили на цели, не связанные с реализацией нацпроекта, но составили фиктивные документы об обучении специалистов, которое на самом деле якобы не проводилось.

Материалы проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного по признакам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере. (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ).

Ход расследования в надзорном ведомстве держат на контроле, утверждают в надзорном ведомстве.

Никита Маркелов

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