Зарплатное неравенство в Челябинской области ниже, чем в целом по России

В этом году в Челябинской области разница в средних зарплатах 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников составила 5,5 раз. В целом по России они отличаются в 7,7 раза, или на 151,1 тыс. руб., сообщается в исследовании консалтингового агентства FinExpertiza.

Средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых работников в Челябинской области оценивается в 22,4 тыс. руб., 20% наиболее оплачиваемых — в 124,3 тыс. руб.

Среди регионов РФ наиболее ощутимо зарплатное неравенство проявляется в Москве, где заработки отличаются в 9,3 раза, или на 303,2 тыс. руб. Высокая дифференциация оплаты труда наблюдается в Астраханской области (в 7 раз), Санкт-Петербурге (в 6,8 раза), Московской (в 6,5 раза) и Амурской областях (в 6,2 раза).

«Наименьшее расхождение в зарплатах нижней и верхней двадцатипроцентных групп работников отмечается в Тыве (в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1 раза), Магаданской области (в 4,5 раза), Карелии (в 4,5 раза) и Мордовии (в 4,5 раза)»,— дополняют авторы исследования.

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