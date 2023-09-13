Экс-директор СДЮСШОР «Киокушинкай» возглавил фонд «Трудовые резервы»

Бывший директор спортшколы «Киокушинкай» и один из ее основателей Юрий Артюшков возглавил общественно-полезный фонд кадрового и спортивно-культурного развития «Трудовые резервы». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В беседе с „Ъ-Прикамье“ господин Артюшков рассказал, что новый фонд займется кадровой поддержкой, спортивной и воспитательной подготовкой спортсменов и тренеров. Будет вестись совместная работа со спортивными федерациями, школами разных видов спорта, а также образовательными учреждениями, в том числе вузами. Юрий Артюшков отметил, что фонд «Трудовые резервы» не имеет никакого отношения к одноименному стадиону в Перми.

В 2020 году господин Артюшков по собственному желанию покинул пост директора школы карате. Причиной стали внутренние разногласия с топ-менеджерами школы. После этого он перешел на аналогичную должность в спортшколу «Ника».