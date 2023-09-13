На проект благоустройства бывшей заводской территории направят 6 млн рублей

Республиканское управление капстроительства выберет проектировщика благоустройства территории бывшего Верхоторского медеплавильного завода (Ишимбайский район). Начальная максимальная цена контракта составит 6 млн руб. Итоги закупки подведут 21 сентября.

Благоустройство территории планируется в рамках реализации проекта «Верхотор — театр времен». Работы необходимо завершить до конца января 2024 года.

Площадь проектируемой территории составляет 5,5 га. На ней располагаются объекты культурного наследия федерального значения: Церковь Казанской Богородицы, Верхоторский заводской мост, бывший медеплавильный завод и здание склада, а также выявленный объект исторического наследия — дамба.

В проекте должно быть предусмотрено благоустройство заводской и событийной площадей, включающее в себя установку качелей с навесом, визит-центра, сцены, малых архитектурных форм, устройство освещения, озеленения, инженерно-технических систем и покрытий. Также планируется разместить на территории игровую и спортплощадку площадку, пляжную зону, яблоневый сад и кафе.

При проектировании территории исполнитель должен учесть сложившуюся планировочную и транспортную схему улиц, существующие объекты и элементы благоустройства, созданные «народные» пешеходные тропы и проходы. Он будет обязан создать интуитивно и визуально понятную навигацию для передвижения пешеходов, проработать возможность организации велодорожек, а также развития общественных пространств улиц за счет включения в пешеходную зону прилегающих озелененных территорий, скверов, видовых площадок. Территория должна быть доступна для маломобильных граждан.

Наталья Балыкова

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