В Сочи пройдет около 50 мероприятий к 86-летию Краснодарского края

В Сочи к 86-летию Краснодарского края организовали около 50 развлекательных, спортивных и патриотических мероприятий. Как сообщает пресс-служба мэрии, они пройдут на разных площадках во всех районах города.

Празднование в Сочи началось с поднятия флага Краснодарского края на площади Флага. Подобные церемонии прошли во всех внутригородских районах. В них приняли участие около 5 тыс. жителей и гостей курорта. Утром в торжественной обстановке прозвучал гимн региона и выступили городские творческие коллективы.

Мероприятия пройдут на главных городских площадках районов. В 20:30 на площади Южного мола Сочинского морпорта выступит народная артистка России Надежда Бабкина.

К празднику Сочи украсили тематической символикой, задействовав все медиаэкраны на гостевых маршрутах. В городе выполнили визуальное праздничное оформление городского общественного транспорта. На площади Южного мола проходит фотовыставка, экспозиции которой рассказывают о знаковых местах всех 44 муниципальных образований Краснодарского края..

«В день рождения края мы дарим нашим дорогим жителям и гостям десятки новых объектов благоустройства. Развитие социальной инфраструктуры в Сочи продолжим при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева»,— сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

13 сентября 2023 года исполнилось 86 лет со дня образования Краснодарского края. В этот день в 1937 году Центральный исполнительный Комитет СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область.

Татьяна Ручкина

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