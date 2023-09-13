В Копейске компанию оштрафовали на 1,35 млн рублей за неисполненный контракт

ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования», которая не разработала проект развития недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Копейске, оштрафовали на 1,35 млн руб. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в 2022 году управление строительства Копейска заключило с компанией из Санкт-Петербурга контракт на работы по обследованию и корректировке проектной документации для выявления возможности дальнейшего использования недостроенного ФОКа по улице Жданова. В результате подрядчик должен был разработать проект и отчет с результатами инженерных изысканий и получить на них одобрение госэкспертизы. Стоимость работ была установлена в размере 2,7 млн руб.

Однако в предусмотренный контрактом срок обязательства не были исполнены, поскольку госэкспертиза выдала на подготовленную подрядчиком документацию отрицательные заключения. В связи с этим прокуратура возбудила против компании административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение предусмотренных контрактом обязательств). Мировой судья назначил юрлицу штраф в 1,35 млн руб.

«Копейским городским судом постановление мирового судьи признано законным и обоснованным, жалоба оставлена без удовлетворения. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу»,— дополняют в прокуратуре региона.

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