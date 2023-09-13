В Каменске-Уральском автомобиль насмерть сбил пенсионера

В Каменске-Уральском автомобиль Renault Sandero насмерть сбил 74-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел вечером 12 сентября на перекрестке улиц Привокзальная – Парковая.

По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки ехал по ул. Привокзальная в сторону ул. Кунавина, когда сбил пешехода, переходившего проезжую часть. Пенсионера с травмами различной степени тяжести госпитализировали в корпус №3 ГБ Каменка-Уральского, где он по итогу скончался.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По данным ГИБДД, водитель легковушки имеет стаж вождения 40 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза. В момент аварии он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. По словам мужчины, он заметил пенсионера, когда расстояние до него было около двух метров. Он попытался затормозить и уйти в правую сторону, но избежать столкновения не удалось.

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