Водонагревательный котел взорвался в детском саду Алтайского края

В детском саду «Ручеек», расположенном в селе Ракиты Рубцовского района Алтайского края, взорвался водонагревательный котел. В помещении повреждено остекление, рассказали в прокуратуре региона. Сам инцидент произошел вечером 12 сентября.

В сообщении ведомства указывается, что котел использовался для обеспечения бытовых нужд дошкольного учреждения.

«Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, получения образовательных услуг в безопасных условиях. Также будет оценена подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду», — сообщила официальный представитель прокуратуры края Мария Антошкина.

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Илья Николаев