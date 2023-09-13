«Башстройсервису» утвердили проект строительства 13 домов в центре Уфы

Мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания квартала, ограниченного Вокзальной, Златоустовской, Кировоградской, Пермской улицами, а также улицами Крупской и Свидерского. Инициатором реализации проекта выступает ООО «Башстройсервис».

Площадь территории составляет 14,80 га. На участке расположены частные дома, 42 жилых и столько же нежилых строений, которые планируется снести. В квартале возведут шесть паркингов, одного восьмиэтажного и 12 жилых домов высотой от девяти до 25 этажей, в одном из которых разместится встроенный детский сад на 230 воспитанников. Общая площадь жилого фонда составит 114,1 тыс. кв. м, встроенных помещений — 41,4 тыс. кв. м. Общая вместимость встроенных паркингов рассчитана на 1395 машиномест. Элементы благоустройства планируется расположить на стилобатной части жилых домов.

Расположенную в квартале действующую школу предполагается реконструировать, после чего в ней смогут учиться 1,1 тыс. учеников.

Территория проектирования расположена в границах 200-метровой охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Паровозоремонтный завод (железнодорожные мастерские)» на Вокзальной улице.

Наталья Балыкова

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