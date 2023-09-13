С начала года в Башкирии капуста подорожала на 65%

В августе текущего года в Башкирии стоимость белокочанной капусты выросла по сравнению с декабрем 2022 года на 65,3%, до 34,67 руб. за 1 кг, моркови — на 57,7%, до 45,83 руб. за 1 кг, апельсинов — на 52% (169,19 руб. за 1 кг), сообщает Башстат.

С начала года заметнее всего подешевели свежие огурцы (на 52%, до 78,07 руб. за 1 кг), помидоры (на 36,8%, до 72,21 руб. за 1 кг) и гречневая крупа-ядрица (на 29,2%, до 53,4 руб. за 1 кг).

В августе молоко стоило в Уфе 68,42 руб. за 1 л, в Стерлитамаке — 62,84 руб. за 1 л, в Сибае — 62,04 руб. за 1 л, в Нефтекамске — 61,85 руб. за 1 л.

Майя Иванова

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