Как выгодно купить квартиру в новостройке?

Летом произошел ряд важных изменений, затронувших рынок недвижимости. Среди них – внеплановое повышение ключевой ставки ЦБ до 12%, за которым последовал рост процентных ставок по ипотеке.

В первую очередь, данные изменения отразились на ипотечных продуктах в отношении вторичного рынка недвижимости, где ставка в среднем увеличилась на 2,5 процентного пункта. Данный факт спровоцировал рост покупательской активности на квартиры в новостройках, ведь на них пока сохраняются привлекательные условия кредитования.

Застройщик PAN City Group1 активно сотрудничает с банками, в которых сейчас действуют интересные предложения на покупку жилья в новом ЖК «Талисман»2 на ул. КИМ, 45, в г. Перми. Купить квартиру от застройщика вы можете с привлечением кредитных средств в рамках программы «Льготная ипотека для всех» по комфортной ставке от 7,3%3 годовых. Для покупателей с детьми действует «Семейная ипотека» со ставкой от 5,3%4 годовых, и специальное предложение для IT-специалистов – ипотека от 4,0% годовых5. Так, например, при покупке квартиры формата 2-евро площадью 41,7 кв. м, которая этим летом стала хитом продаж, ежемесячный платеж по ипотеке будет составлять около 20,5 тыс. руб.6

Покупка квартир подобного формата привлекательна как для инвестиций, так и для жизни.

Если вы до сих пор снимаете жилье и ваша арендная плата сопоставима с платежом по ипотеке, то мы рекомендуем не медлить и начать платить за свое!

ЖК «Талисман» – это современный жилой комплекс в самом сердце Мотовилихинского района. Дом для счастливой жизни, обеспечивающий комфорт и безопасность: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка и зона отдыха, кладовые и колясочные, подземный паркинг.

В ЖК «Талисман» представлено более 30 авторских планировочных решений, которые подстраиваются под сценарии жизни самых разных семей. Каждый покупатель найдет подходящую для себя планировку: от компактной студии до просторной квартиры формата 4-евро. Из нестандартных решений – квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями.

В доме реализовано уже более 60% квартир, успевайте выбрать идеальную для себя. Хит продаж – двухкомнатные квартиры формата евро площадью от 41,7 кв. м с просторной кухней-гостиной и изолированной спальней – оптимальный вариант для молодой семьи.

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Двухкомнатная квартира формата евро с двумя балконами – безупречное решение для тех, кто работает из дома. В просторной спальне хватит места, чтобы обустроить домашний офис. Кроме этого, вы можете организовать дополнительное рабочее место или уютную летнюю зону для обеда и отдыха на одном из балконов. С такой планировкой ваши возможности безграничны!

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Любите уединенность? Вам прекрасно подойдет просторная двухкомнатная квартира формата евро площадью 50,9 кв. м во второй секции дома с окнами в приватный двор. В квартире запроектирована большая кухня-гостиная, раздельный санузел, а в просторной спальне наконец-то можно воплотить мечту о своем косметическом столике.

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Мы продумали для вас довольно гибкие и удобные формы оплаты: рассрочку без переплат7, возможность бронирования новой квартиры при условии заключения договора на реализацию вашего вторичного жилья, а при единовременной оплате мы готовы предложить вам приятный дисконт от базовой стоимости квартиры. Кстати, такая скидка распространяется и на покупку квартиры с участием ипотечных средств! А средства госсубсидий вы также можете использовать в качестве первоначального взноса либо направить их на погашение ипотеки.

PAN City Group – надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию около 280 тыс. кв. м жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 тыс. сделок на рынке недвижимости.

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Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и на шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, пом. 2, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/. 3 Ставка 7,3% годовых действует с даты заключения кредитного договора при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки, с учетом комплексного страхования. Заемщики – граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита – до 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита – от одного года до 30 лет. У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе при оформлении после 01.01.2023 г. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, иных условиях его предоставления и погашения и о требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка ВТБ, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный). Генеральная лицензия Банка России №1000. 4 Ставка 5,3% годовых действует с даты заключения кредитного договора при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов либо дистанционной сделки. Заемщики – граждане РФ, имеющие ребенка – гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП – первого собственника готового жилого помещения или на приобретение у юрлица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение на вторичном рынке у физлица или юрлица готового жилого помещения (в том числе с земельным участком), расположенных в сельских населенных пунктах на территории ДФО, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома. Сумма кредита – до 6 млн руб. Первый взнос – от 15%. Срок кредита –до 30 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка ВТБ, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный). Генеральная лицензия Банка России №1000. 5 Ставка 4,0% действует с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования, при первоначальном взносе от 15% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Заемщики – граждане РФ, основное место работы заемщика – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Возраст заемщика – от 21 до 50 лет на дату заключения кредитного договора. Доход для граждан РФ до 35 лет включительно – без учета требований к уровню минимальной заработной платы. Доход для граждан РФ от 36 до 50 лет включительно – от 120 тыс. рублей для сотрудников компаний, находящихся в городах-миллионниках (за исключением г. Москвы), и от 100 тыс. рублей для сотрудников компаний. Кредит предоставляется на приобретение у юрлица или ИП – первого собственника готового жилого помещения или приобретение у юрлица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства. Сумма кредита в регионах с населением от 1 млн человек – до 18 млн руб., для остальных регионов – до 9 млн руб. Первый взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от одного года до 30 лет. У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка ВТБ, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный). 6 Платеж по ипотеке рассчитан на примере квартиры №120, расположенной в ЖК «Талисман» по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45, исходя из размера первоначального взноса 15%, срок кредитования – до 30 лет. Площадь квартиры – 41,7 кв. м. Стоимость на 13.09 – 5 040 905 руб. 7 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос – не менее 50% от базовой цены квартиры с внесением не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия. Промежуточные ежемесячные платежи составляют не менее 30 000 руб. – в течение всего периода рассрочки, оставшаяся сумма – в последний день рассрочки платежа (не позднее 31.03.2024). В течение всего периода рассрочки индексация не начисляется. Подробности – в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

ООО СЗ "СИТИ Проект"